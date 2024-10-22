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10:46, 22 октября 2024Силовые структуры

Раскрыта предлагаемая сумма за расправу над помощником депутата Алихаджиевым

Заказчик обещал киллеру 20 млн руб. за убийство помощника депутата Алихаджиева
Шерип Алихаджиев

Шерип Алихаджиев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Заказчик обещал киллеру 20 миллионов рублей за расправу над помощником депутата Госдумы Шерипом Алихаджиевым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в сентябре заказчик обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за 20 миллионов рублей расправиться с Алихаджиевым. Исполнитель согласился. В результате заказчик передал киллеру предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю информацию о жертве.

Правоохранители выяснили, что до покушения стрелок месяц следил за помощником депутата. Его личность удалось установить благодаря генетическим следам, которые остались на месте преступления.

Ранее сообщалось, что киллером оказался 50-летний Василий К. Он был судим по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).

10 октября неизвестный проник на территорию дома Алихаджиева в деревне Лапино и четыре раза выстрелил в него через окно. Одна пуля попала в челюсть помощника депутата, другая — в спину, но мужчине все равно удалось выжить.

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      Варвара Митина
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