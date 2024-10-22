Раскрыта предлагаемая сумма за расправу над помощником депутата Алихаджиевым

Заказчик обещал киллеру 20 млн руб. за убийство помощника депутата Алихаджиева

Заказчик обещал киллеру 20 миллионов рублей за расправу над помощником депутата Госдумы Шерипом Алихаджиевым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в сентябре заказчик обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за 20 миллионов рублей расправиться с Алихаджиевым. Исполнитель согласился. В результате заказчик передал киллеру предоплату в размере 500 тысяч рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю информацию о жертве.

Правоохранители выяснили, что до покушения стрелок месяц следил за помощником депутата. Его личность удалось установить благодаря генетическим следам, которые остались на месте преступления.

Ранее сообщалось, что киллером оказался 50-летний Василий К. Он был судим по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»).

10 октября неизвестный проник на территорию дома Алихаджиева в деревне Лапино и четыре раза выстрелил в него через окно. Одна пуля попала в челюсть помощника депутата, другая — в спину, но мужчине все равно удалось выжить.

