Раскрыты подробности о возможном исполнителе покушения на помощника депутата Алихаджиева

Стрелявшим в помощника депутата Алихаджиева оказался 50-летний рецидивист

Стрелявшим в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева оказался 50-летний Василий К. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, ранее мужчина уже был судим. Другие подробности о нем пока не раскрываются.

Ранее стало известно о задержании возможных исполнителя и заказчика покушения. Их доставили на допрос в следственные органы.

10 октября неизвестный проник на территорию дома Алихаджиева в деревне Лапино и выстрелил в него через окно. Одна пуля попала в челюсть помощника депутата, другая — в спину, однако мужчине все равно удалось выжить. По мнению силовиков, покушение было спланировано и заранее подготовлено.

Это не первое покушение на Алихаджиева. В 2002 году в его кабинете в Чечне правоохранители нашли взрывное устройство.