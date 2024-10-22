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09:52, 22 октября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о возможном исполнителе покушения на помощника депутата Алихаджиева

Стрелявшим в помощника депутата Алихаджиева оказался 50-летний рецидивист

Кадр: Telegram-канал 112

Стрелявшим в помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева оказался 50-летний Василий К. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, ранее мужчина уже был судим. Другие подробности о нем пока не раскрываются.

Ранее стало известно о задержании возможных исполнителя и заказчика покушения. Их доставили на допрос в следственные органы.

10 октября неизвестный проник на территорию дома Алихаджиева в деревне Лапино и выстрелил в него через окно. Одна пуля попала в челюсть помощника депутата, другая — в спину, однако мужчине все равно удалось выжить. По мнению силовиков, покушение было спланировано и заранее подготовлено.

Это не первое покушение на Алихаджиева. В 2002 году в его кабинете в Чечне правоохранители нашли взрывное устройство.

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      Варвара Митина
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