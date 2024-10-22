Заказчика покушения на помощника российского депутата установили по показаниям исполнителя

Заказчика покушения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева установили по показаниям исполнителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, в источник правоохранительных органах сказал, что задержанный подозреваемый в покушении дал на допросе показания, изобличающие заказчика преступления. По его словам, благодаря этим данным удалось установить его местонахождение и задержать.
Ранее сообщалось, что заказчик обещал киллеру 20 миллионов рублей за расправу над Алихаджиевым. Исполнителем оказался 50-летний Василий К.