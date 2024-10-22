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10:50, 22 октября 2024Силовые структуры

Заказчика покушения на помощника российского депутата установили по показаниям исполнителя

Заказчика убийства помощника депутата Алихаджиева выявили по показаниям стрелка
Начало событий в новости Раскрыта предлагаемая сумма за расправу над помощником депутата Алихаджиевым

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Заказчика покушения на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева установили по показаниям исполнителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, в источник правоохранительных органах сказал, что задержанный подозреваемый в покушении дал на допросе показания, изобличающие заказчика преступления. По его словам, благодаря этим данным удалось установить его местонахождение и задержать.

Ранее сообщалось, что заказчик обещал киллеру 20 миллионов рублей за расправу над Алихаджиевым. Исполнителем оказался 50-летний Василий К.

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      Анна Габай
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