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08:47, 22 октября 2024Силовые структуры

Задержаны возможные исполнитель и заказчик покушения на помощника депутата Алихаджиева

В Подмосковье полиция задержала 2 подозреваемых в покушении на Алихаджиева

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Подмосковье полиция задержала возможных исполнителя и заказчика покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемых доставили на допрос в следственные органы. Правоохранители продолжают оперативно-розыскные мероприятия.

10 октября неизвестный проник на территорию дома Алихаджиева в деревне Лапино и выстрелил в него через окно. Одна пуля попала в челюсть помощника депутата, другая — в спину, однако мужчине все равно удалось выжить.

Позднее сотрудники правоохранительных органов сообщили, что покушение на жизнь помощника депутата Госдумы было спланировано и заранее подготовлено.

На Алихаджиева уже совершалось покушение — в 2002 году в его кабинете в Чечне силовики нашли взрывное устройство.

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      Варвара Митина
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