Тревел-блогер раскрыл стоимость продуктов в магазине на севере России

Российский путешественник и тревел-блогер побывал в поселке Мыс Каменный на севере страны и раскрыл стоимость продуктов в местном магазине. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор уточнил, что село находится в Ямало-Ненецком автономном округе. Его жители могут покупать еду лишь в одном месте — магазине под названием «Фруктовый рай». Там можно приобрести виноград или мандарины по 350 рублей за килограмм или не самые свежие яблоки по 165 рублей за килограмм. Киви и лимоны стоят по 300 рублей, а персики — по 120.

«Если захочется побаловать себя настоящим астраханским арбузом, в конце августа на Ямале он обойдется в 1000 рублей, ведь цена за килограмм составляет 120 рублей. Неудивительно, что здесь люди покупают фрукты не целыми, а половинками, четвертями и даже одной восьмой», — поделился блогер.

При этом владелец магазина утверждает, что отдает продукты «почти даром», а с приходом холодов, когда добраться до поселка можно будет лишь по воздуху, цены взлетят на 120 рублей.

«Баржа с грузом идет около недели, поэтому свежего мяса в магазине не бывает никогда, оно только замороженное. Куриные бедрышки стоят 270 рублей/килограмм, куриное филе — 400 рублей/килограмм, крылья — 270 рублей/килограмм», — рассказал автор.

Ранее этот же тревел-блогер зашел в магазин низких цен в Хабаровском крае. Он отметил, что супермаркет для необеспеченных людей представляет собой «унизительное зрелище».