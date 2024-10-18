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09:02, 18 октября 2024Путешествия

Россиянин описал магазин низких цен на Дальнем Востоке словами «унизительное зрелище»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российский путешественник побывал на Дальнем Востоке и зашел в магазин низких цен. Свои впечатления от увиденного он описал в блоге TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам автора, супермаркет для необеспеченных людей в Хабаровском крае представляет собой «унизительное зрелище». «Этот магазин скорее напоминает сарай, чем место, куда люди приходят за продуктами», — возмутился он.

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Блогер отметил грязь в помещении и неприятный запах, который он объяснил экономией на вентиляции. «Вокруг разбросаны коробки, ящики, пустая тара, создавая ощущение хаоса», — добавил он.

Путешественник также обратил внимание, что ящики с фруктами там стоят прямо на полу, а хорошие плоды соседствуют с испорченными. «Магазины могут быть бюджетными, но это не означает, что покупатель должен чувствовать себя так, будто пришел за крупой или консервами в хлев», — заключил он.

Ранее этот же блогер зашел в продуктовый магазин на Чукотке и рассказал о ценах. По его словам, стоимость десятка яиц там порой доходит до 400 рублей.

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      Мария Борисова
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