РБК: у некоторых карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности чипов

У некоторых банковских карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности чипов, это произойдет впервые с момента ухода платежных систем из России, передает РБК.

Сертификаты безопасности эмитента или безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия самих карт, они закупаются банками на определенный срок, три года, пять и так далее.

До ухода Visa и Mastercard этот срок продлевался, теперь банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате такие карты, или нет.

Работа карты зависит от банка-эмитента и банка-эквайера. Часть платежей может перестать проходить, например, отложенная оплата: она применяется, например, в общественном транспорте.

Источник РБК пояснил, что это не должно отразиться на массовых операциях.

Ранее в России предложили запустить сервис безналичных расчетов для иностранцев. BRICS Pay может появиться до конца текущего года.