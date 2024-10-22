У российской туристки украли телефон, деньги и драгоценности на курорте Таиланда

The Phuket News: у российской туристки украли телефон и драгоценности на Пхукете

У российской туристки украли телефон, деньги и драгоценности на Пхукете. Об этом сообщает The Phuket News.

По информации издания, Елена Андронова гуляла по пляжу популярного курорта Таиланда 18 октября. Именно тогда вор залез в ее сумку и достал оттуда наличные, смартфон и драгоценности. Отдыхающая заметила пропажу и обратилась в полицию. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили местонахождение грабителя.

В его доме обнаружили деньги, а также другие ценные вещи и одежду, в которой он был в день ограбления. Однако телефон россиянки вор успел продать, поэтому полицейским пришлось встретиться с покупателем. Он оказался сообщником преступника.

В результате Андронова получила обратно все свои вещи, а виновники были арестованы.

Ранее российская туристка лишилась мобильного телефона во время нападения в поезде в Индии. Через несколько дней были задержаны два местных жителя.