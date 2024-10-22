Удар в Днепропетровской области пришелся на район завода

Лебедев: в Днепропетровской области удар пришелся на район завода

Удар в Павлограде Днепропетровской области был нанесен в районе механического завода, где находилось 26 единиц военной техники. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, о взрыве сообщили местные жители. Также появились сведения, что на территории завода проводился ремонт гусеничной военной техники. Он добавил, что после удара к месту происшествия направились кареты скорой помощи, сам участок, где находится завод, оцеплен Службой безопасности Украины.

Ранее Вооруженные силы Украины начали экстренно укреплять оборону на границе Днепропетровской области из-за страха продвижения российских сил в направлении Павлограда — ключевого с точки зрения логистики украинской армии населенного пункта в области.