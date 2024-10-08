Аналитик Рожин: ВСУ экстренно возводят укрепления для защиты Павлограда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали экстренно укреплять оборону на границе Днепропетровской области из-за страха продвижения российских сил в направлении не только Запорожья, но и Павлограда — ключевого с точки зрения логистики ВСУ населенного пункта Днепропетровской области. Такое объяснение дал в беседе с газетой «Взгляд» военный аналитик, эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Таким образом, по его словам, украинские военные укрепляют оборонительные линии в попытках защитить в том числе Павлоград.

«Красноармейск (Покровск) — один из важнейших логистических узлов ВСУ. Потеря этого города нарушит связность всех позиций украинской армии. Поэтому противник намерен удерживать населенный пункт как можно дольше», — объяснил эксперт укрепление позиций ВСУ.

В связи с этим, добавил Рожин, украинские силы и начали спешное укрепление полевой фортификации в районе Красноармейска. Эксперт отметил, что речь идет как о возведении украинскими военными укреплений для обороны, так и о строительстве дополнительных позиций за населенным пунктом на случай, если он будет потерян, а ВСУ вынуждены будут отступать.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский выражал мнение, что после взятия российскими войсками покровской агломерации начнется новая эпоха специальной военной операции. Кимаковский спрогнозировал, что в данном случае украинский фронт может посыпаться вплоть до Днепра.