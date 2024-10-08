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16:36, 8 октября 2024Бывший СССР

В ДНР предрекли новую эпоху СВО после взятия покровской агломерации

Кимаковский: после взятия покровской агломерации начнется новая эпоха СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

После взятия покровской агломерации российскими войсками начнется новая эпоха специальной военной операции. Такое развитие событий предрек советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

По его словам, когда покровская агломерация перейдет под контроль России, украинский фронт может посыпаться вплоть до Днепра. «Если мы сейчас действительно... освободим вот эту (покровскую — прим. «Ленты.ру») агломерацию, начнется серьезное давление на запорожский фронт, и он может посыпаться вплоть до Днепра... Если все это получится, то мы вступаем в новую эпоху ведения специальной военной операции», — сказал Кимаковский.

Он подчеркнул, что основные события в зоне боевых действий в ДНР разворачиваются на южнодонецком направлении, где Российская армия давит на Покровск и Мирноград. Советник главы региона заявил, что перед Вооруженными силами России стоит задача перерезать дороги между Селидово и Красноармейском, а также между Селидово и Курахово.

Ранее полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что украинская армия неизбежно потеряет контроль над Покровском. По его словам, в связи с этим в рядах Вооруженных сил Украины присутствуют панические настроения.

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      Александр Курбатов
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