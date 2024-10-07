Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:01, 7 октября 2024Бывший СССР

Российский полковник предрек ВСУ неизбежную потерю еще одного города

Полковник Матвийчук: ВСУ неизбежно потеряют контроль над Покровском

Фото: Stringer / Reuters

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неизбежно потеряют контроль над Покровском, в связи с чем в рядах украинской армии присутствуют панические настроения. О грядущей потере Киева Матвийчук рассказал «Ленте.ру».

«Начиная с Артемовска наши войска перестали штурмовать "в лоб" оборону противника, начали применять обходные маневры, в том числе глубокие с проникновением в тыл, это один из видов оперативно-тактического маневра. (...) В последующем мы разовьем свою инициативу, и у украинской группировки под Покровском будет два варианта: либо она будет уничтожена, либо она капитулирует», — заметил специалист.

ВСУ сегодня заявляют о своих панических настроениях, о том, что необходимо усилить оборону, а усиливать нечем, так как Киев перебросил войска более-менее боеспособные под Курск. Сегодня по Украине отлавливают людей, но они не хотят воевать. Я полагаю, что успех предопределен еще с весны, мы везде развиваем фронт и добиваемся победы, рано или поздно Покровск будет наш

Анатолий Матвийчукполковник в отставке, военный эксперт

Ранее OSINT-аналитик Клемент Молин заявил, что Вооруженные силы Украины очень сильно опасаются фланговых ударов, с помощью которых российские войска взяли большую часть городов после установления контроля над Авдеевкой. Сообщается, что Российская армия уже проломила первые две линии обороны Покровска. Аналитик отметил, что в случае взятия российскими войсками Покровска до границ Днепропетровской области останется пройти 15 километров.

До этого эстонская разведка назвала сроки выхода ВСУ из Покровска. Заместитель командующего Разведывательным центром Сил обороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн сообщил, что ВСУ будут вынуждены уйти из Покровска к концу года.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В СВР назвали приоритетную цель ВСУ для ударов ракетами Storm Shadow

      СВР обвинила Ми-6 в подготовке украинских диверсантов для подрыва энергосистемы России

      Немецкая компания получила разрешение на полеты с ракетным двигателем

      Россиянин поймал редкую рыбу

      Врач назвала способы избавления от отеков

      Власти прокомментировали возможность введения ограничений на экспорт красной икры

      Сразу восемь российских генералов лишились постов в один день. Кто они и что об этом известно?

      Цукерберг похвастался уникальным Porsche

      Минфин оценил возможность появления проблем с выдачей семейной ипотеки

      Раскрыты тренировки для развития уникальной способности человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше