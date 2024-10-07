Полковник Матвийчук: ВСУ неизбежно потеряют контроль над Покровском

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неизбежно потеряют контроль над Покровском, в связи с чем в рядах украинской армии присутствуют панические настроения. О грядущей потере Киева Матвийчук рассказал «Ленте.ру».

«Начиная с Артемовска наши войска перестали штурмовать "в лоб" оборону противника, начали применять обходные маневры, в том числе глубокие с проникновением в тыл, это один из видов оперативно-тактического маневра. (...) В последующем мы разовьем свою инициативу, и у украинской группировки под Покровском будет два варианта: либо она будет уничтожена, либо она капитулирует», — заметил специалист.

ВСУ сегодня заявляют о своих панических настроениях, о том, что необходимо усилить оборону, а усиливать нечем, так как Киев перебросил войска более-менее боеспособные под Курск. Сегодня по Украине отлавливают людей, но они не хотят воевать. Я полагаю, что успех предопределен еще с весны, мы везде развиваем фронт и добиваемся победы, рано или поздно Покровск будет наш Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

Ранее OSINT-аналитик Клемент Молин заявил, что Вооруженные силы Украины очень сильно опасаются фланговых ударов, с помощью которых российские войска взяли большую часть городов после установления контроля над Авдеевкой. Сообщается, что Российская армия уже проломила первые две линии обороны Покровска. Аналитик отметил, что в случае взятия российскими войсками Покровска до границ Днепропетровской области останется пройти 15 километров.

До этого эстонская разведка назвала сроки выхода ВСУ из Покровска. Заместитель командующего Разведывательным центром Сил обороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн сообщил, что ВСУ будут вынуждены уйти из Покровска к концу года.