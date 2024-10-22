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19:27, 22 октября 2024Путешествия

Украине впервые с 2022 года разрешили летать в Европу

Украинской авиакомпании Supernova Airlines разрешили летать в Европу

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинской авиакомпании Supernova Airlines разрешили летать в Европу впервые с 2022 года. Об этом сообщила Госавиаслужбы страны.

Речь идет о грузовых рейсах из Киева и Львова в Прагу и обратно. Уточняется, что перевозчик будет выполнять семь полетов в неделю по каждому направлению.

При этом издание «Общественное» уточнило, что мера носит технический характер и не означает немедленного запуска рейсов.

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По данным источника, компания начнет выполнять перевозки, когда власти снимут ограничения на использование воздушного пространства. Пока же Supernova Airlines будет летать над Евросоюзом.

Украина закрыла воздушное пространство над страной с 24 февраля 2022 года, с того момента прекратились регулярные рейсы гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что западные компании вынуждены сократить количество рейсов в Китай из-за российского неба. Поскольку воздушное пространство над РФ для них закрыто, альтернативные маршруты в КНР становятся невыгодны.

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      Мария Борисова
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