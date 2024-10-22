Украине впервые с 2022 года разрешили летать в Европу

Украинской авиакомпании Supernova Airlines разрешили летать в Европу

Украинской авиакомпании Supernova Airlines разрешили летать в Европу впервые с 2022 года. Об этом сообщила Госавиаслужбы страны.

Речь идет о грузовых рейсах из Киева и Львова в Прагу и обратно. Уточняется, что перевозчик будет выполнять семь полетов в неделю по каждому направлению.

При этом издание «Общественное» уточнило, что мера носит технический характер и не означает немедленного запуска рейсов.

По данным источника, компания начнет выполнять перевозки, когда власти снимут ограничения на использование воздушного пространства. Пока же Supernova Airlines будет летать над Евросоюзом.

Украина закрыла воздушное пространство над страной с 24 февраля 2022 года, с того момента прекратились регулярные рейсы гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что западные компании вынуждены сократить количество рейсов в Китай из-за российского неба. Поскольку воздушное пространство над РФ для них закрыто, альтернативные маршруты в КНР становятся невыгодны.