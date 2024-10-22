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21:02, 22 октября 2024Забота о себе

Уролог предупредил мужчин о последствиях алкоголя

Фото: Pawel Kadysz / Unsplash

Алкоголь негативно влияет на мужскую мочеполовую систему, рассказал врач-андролог, врач-уролог Батор Гончиков. О последствиях употребления спиртного он предупредил мужчин в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Гончикова, алкоголь может оказывать угнетающее влияние на либидо, поскольку при частом употреблении спиртного наблюдается снижение уровня тестостерона. Также, продолжил он, систематическое употребление алкоголя может стать причиной эректильной дисфункции — спиртные напитки действуют как депрессанты, влияя на нервную систему и затрудняя процессы, ответственные за достижение и поддержание эрекции.

Кроме того, добавил врач, чрезмерное употребление алкоголя может привести к ухудшению качества спермы и снижению фертильности. «У мужчин, зависимых от алкоголя, отмечается увеличение числа аномальных форм сперматозоидов, что может снижать шансы на зачатие», — предостерег специалист.

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Регулярное употребление алкоголя он также связал с увеличенным риском развития заболеваний мочеполовой системы, к примеру простатита и инфекций мочевыводящих путей. При этом он подчеркнул, что алкоголь в умеренных количествах, как правило, обычно не вызывает серьезных проблем со здоровьем. «Урологи настоятельно рекомендуют следить за потреблением алкоголя и при необходимости консультироваться со специалистами по вопросам здоровья», — заключил специалист.

Ранее уролог Решат Алиев рассказал, что регулярная сексуальная жизнь благоприятно сказывается на мужском здоровье. По словам специалиста, эрекция и семяизвержение — своеобразная проверка сосудов полового члена на работоспособность.

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      Александра Лисица
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