Уролог предупредил мужчин о последствиях алкоголя

Алкоголь негативно влияет на мужскую мочеполовую систему, рассказал врач-андролог, врач-уролог Батор Гончиков. О последствиях употребления спиртного он предупредил мужчин в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Гончикова, алкоголь может оказывать угнетающее влияние на либидо, поскольку при частом употреблении спиртного наблюдается снижение уровня тестостерона. Также, продолжил он, систематическое употребление алкоголя может стать причиной эректильной дисфункции — спиртные напитки действуют как депрессанты, влияя на нервную систему и затрудняя процессы, ответственные за достижение и поддержание эрекции.

Кроме того, добавил врач, чрезмерное употребление алкоголя может привести к ухудшению качества спермы и снижению фертильности. «У мужчин, зависимых от алкоголя, отмечается увеличение числа аномальных форм сперматозоидов, что может снижать шансы на зачатие», — предостерег специалист.

Регулярное употребление алкоголя он также связал с увеличенным риском развития заболеваний мочеполовой системы, к примеру простатита и инфекций мочевыводящих путей. При этом он подчеркнул, что алкоголь в умеренных количествах, как правило, обычно не вызывает серьезных проблем со здоровьем. «Урологи настоятельно рекомендуют следить за потреблением алкоголя и при необходимости консультироваться со специалистами по вопросам здоровья», — заключил специалист.

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