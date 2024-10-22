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12:33, 22 октября 2024Бывший СССР

В Баку заявили о возможном вкладе БРИКС в установление нового мирового порядка

Гаджиев: страны БРИКС могут внести вклад в установление нового мирового порядка

Фото: Максим Богодвид / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Страны БРИКС могут сыграть важную роль при установлении нового мирового порядка. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает ТАСС.

По его словам, входящие в объединение страны стали важной силой на международной арене. Он отметил, что БРИКС является платформой для выражения позиции стран Глобального Юга.

«Мы считаем, что страны БРИКС обладают огромным потенциалом и могут внести вклад в содействие установлению нового мирового порядка, основанного на справедливости, международном праве и равенстве государств», — добавил Гаджиев.

Ранее рост влияния БРИКС признали в Японии. Соответствующее заявление сделал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Он выразил мнение, что мировое развитие идет в сторону объединения G20, внутри которого влияние БРИКС будет продолжать крепнуть.

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      Екатерина Грищенко
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