В Баку заявили о возможном вкладе БРИКС в установление нового мирового порядка

Гаджиев: страны БРИКС могут внести вклад в установление нового мирового порядка

Страны БРИКС могут сыграть важную роль при установлении нового мирового порядка. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает ТАСС.

По его словам, входящие в объединение страны стали важной силой на международной арене. Он отметил, что БРИКС является платформой для выражения позиции стран Глобального Юга.

«Мы считаем, что страны БРИКС обладают огромным потенциалом и могут внести вклад в содействие установлению нового мирового порядка, основанного на справедливости, международном праве и равенстве государств», — добавил Гаджиев.

Ранее рост влияния БРИКС признали в Японии. Соответствующее заявление сделал депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. Он выразил мнение, что мировое развитие идет в сторону объединения G20, внутри которого влияние БРИКС будет продолжать крепнуть.