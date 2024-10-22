В Белоруссии рассказали о перспективах вступления в БРИКС

Глава МИД Белоруссии Рыженков рассказал о желании республики стать членом БРИКС

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Максим Рыженков в интервью РИА Новости рассказал о перспективах получения республикой статуса полноправного члена БРИКС.

«Мы, конечно, очень ожидаем, что этот статус будет Беларуси предоставлен. Мы считаем, что в силу своего политического и экономического развития мы вправе рассчитывать на участие в этом проекте», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что в настоящее время Белоруссия может только периодически принимать участие в мероприятиях БРИКС по приглашению страны-председателя, что для Минска «категорически мало». Помимо этого, Рыженков добавил, что по всем политическим вопросам страна является единомышленником всех участников организации, включая недавнее расширение.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько заявил, что имеющие давние связи с Западом страны вряд ли вступят в БРИКС в ближайшее время, однако у близкой к России и Китаю Белоруссии есть высокие шансы присоединиться к объединению.