Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:37, 14 октября 2024Мир

Политолог назвал страну с высоким шансом присоединения к БРИКС

Политолог Безпалько: Белоруссия имеет высокие шансы вступить в БРИКС

Фото: Максим Богодвид / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Имеющие давние связи с Западом страны вряд ли вступят в БРИКС в ближайшее время, однако у близкой к России и Китаю Белоруссии есть высокие шансы присоединиться к объединению. Об этом в интервью РИА Новости заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

«Я думаю, что Белоруссию, наверное, примут в БРИКС. Так же, как в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества — прим. «Ленты.ру»). Белоруссия всегда стремилась в БРИКС и в ШОС, но она попадала в их члены не сразу», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас низкие шансы на вступление в БРИКС имеют Турция, состоящая в НАТО, «исторический союзник США» Таиланд, а также Боливия, в которой имеются «силы, лоббирующие прозападный курс». При этом даже их присоединение к организации не исключено.

Ранее в МИД России заявили, что объединение БРИКС никогда не являлось и не станет военным союзом. «Отношения между партнерами по БРИКС строятся на основе равноправия и взаимного уважения, принципов открытости, прагматизма, солидарности и, что в данном случае главное — не направленность против кого бы то ни было», — объяснили в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-генсек НАТО высказался о верной стратегии в отношении России. Какой совет Столтенберг дал Западу?

      На Украине женщины приняли пограничников за военкомов и преградили им путь в село

      Москалькова назвала число воссоединившихся в ходе СВО семей

      В США спасатели сбежали из зоны разрушительного урагана. Их напугали «вооруженные ополченцы»

      Россиянка описала женщин в Европе фразой «гордятся тем, чего у нас стыдятся»

      В России решили разливать шотландский виски

      Муж и жена внезапно нашли друг друга на детском снимке после 10 лет отношений

      Переданные Киеву F-16 получили израильское оборудование

      Трампа уличили в нежелании раскрывать ментальное состояние

      В России предложили отказаться от свободного въезда в страну работающих мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше