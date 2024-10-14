Политолог назвал страну с высоким шансом присоединения к БРИКС

Политолог Безпалько: Белоруссия имеет высокие шансы вступить в БРИКС

Имеющие давние связи с Западом страны вряд ли вступят в БРИКС в ближайшее время, однако у близкой к России и Китаю Белоруссии есть высокие шансы присоединиться к объединению. Об этом в интервью РИА Новости заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.

«Я думаю, что Белоруссию, наверное, примут в БРИКС. Так же, как в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества — прим. «Ленты.ру»). Белоруссия всегда стремилась в БРИКС и в ШОС, но она попадала в их члены не сразу», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас низкие шансы на вступление в БРИКС имеют Турция, состоящая в НАТО, «исторический союзник США» Таиланд, а также Боливия, в которой имеются «силы, лоббирующие прозападный курс». При этом даже их присоединение к организации не исключено.

Ранее в МИД России заявили, что объединение БРИКС никогда не являлось и не станет военным союзом. «Отношения между партнерами по БРИКС строятся на основе равноправия и взаимного уважения, принципов открытости, прагматизма, солидарности и, что в данном случае главное — не направленность против кого бы то ни было», — объяснили в ведомстве.