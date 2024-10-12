В МИД России ответили на заявления об опасности расширения БРИКС

В МИД России заявили, что БРИКС никогда не являлось и не станет военным союзом

Объединение БРИКС никогда не являлось и не станет военным союзом, об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД России.

В ведомстве ответили на статью журналиста Роджера Бойза в газете The Times, который заявил, что расширение БРИКС якобы должно беспокоить НАТО. Он назвал БРИКС чуть ли не военным союзом в противовес НАТО.

В министерстве напомнили, что БРИКС — это межгосударственное объединение равноправных участников. «Отношения между партнерами по БРИКС строятся на основе равноправия и взаимного уважения, принципов открытости, прагматизма, солидарности и, что в данном случае главное, не направленности против кого бы то ни было», — объяснили в МИД.

Ведомство подчеркнуло, что БРИКС выступает за мирные методы урегулирования конфликтов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал БРИКС эталоном дипломатии. По его словам, многополярность достигается в мире благодаря работе таких институтов, как БРИКС.