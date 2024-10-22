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12:57, 22 октября 2024Бывший СССР

В Бишкеке рассказали о трехтысячелетней истории киргизской дипломатии

Жапаров: киргизская дипломатия возникла 3 тысячи лет назад
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Киргизская дипломатия возникла 3 тысячи лет назад. Такое заявление сделал президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе мероприятия, посвященного 80-летию МИД республики, передает ТАСС.

«Известный китайский историк Ю Тайшан в своих исследованиях подтвердил существование кыргызского государства еще в X веке до нашей эры. Следовательно, дипломатическая служба нашего народа возникла 3 тысячи лет назад», — объяснил глава государства.

По его словам, история киргизской дипломатии «идет рука об руку» с историей народа. Жапаров рассказал, что в древнейшие времена киргизы устанавливали отношения не только с соседними племенами, но и с Китайской империей и другими государствами.

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      Екатерина Грищенко
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