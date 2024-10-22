В Бишкеке рассказали о трехтысячелетней истории киргизской дипломатии

Жапаров: киргизская дипломатия возникла 3 тысячи лет назад

Киргизская дипломатия возникла 3 тысячи лет назад. Такое заявление сделал президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе мероприятия, посвященного 80-летию МИД республики, передает ТАСС.

«Известный китайский историк Ю Тайшан в своих исследованиях подтвердил существование кыргызского государства еще в X веке до нашей эры. Следовательно, дипломатическая служба нашего народа возникла 3 тысячи лет назад», — объяснил глава государства.

По его словам, история киргизской дипломатии «идет рука об руку» с историей народа. Жапаров рассказал, что в древнейшие времена киргизы устанавливали отношения не только с соседними племенами, но и с Китайской империей и другими государствами.