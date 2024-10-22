Telegraph: саммит БРИКС показал провал Запада в вопросе изоляции России

«Гротескный» саммит БРИКС в Казани отчетливо показал, что политика Запада по изоляции России провалилась. Об этом в своей статье заявил колумнист британского издания The Daily Telegraph Филип Джонстон.

По его словам, на саммит БРИКС прибыли главы около 20 стран, что стало дипломатической победой для российского президента Владимира Путина. Журналист уверен, что мероприятие имеет «огромное значение с точки зрения баланса сил в мире».

Он подчеркнул, что страны БРИКС заинтересованы в том, чтобы снизить свою зависимость от доллара. Джонстон добавил, что новая платежная система БРИКС, вопрос о создании которой на данный момент прорабатывается, позволит России более эффективно бороться с санкциями, что непосредственно скажется на ходе конфликта на Украине.

Ранее заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Пател заявил, что отдельные страны имеют право самостоятельно решать, стоит ли им сотрудничать с БРИКС или нет. «Что касается России, мы продолжим противодействовать ее агрессии и доносить до других стран, что "бизнеса как обычно" с РФ больше быть не может», — отметил он.