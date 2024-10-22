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22:50, 22 октября 2024Мир

В Германии прокомментировали ситуацию на Украине словами «все кончено»

Бизнесмен Дотком: время Зеленского подходит к концу из-за дезертирства в ВСУ

Фото: Yves Herman / Reuters

Время президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, поскольку солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертируют и массово отказываются воевать. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил немецко-финский бизнесмен и создатель файлообменника MegaUpload Ким Дотком.

Он прокомментировал публикацию издания Pais. В ней указано, что украинские военные массово бегут со своих позиций из-за тяжелой ситуации, а именно из-за нехватки оружия и живой силы.

«У Зеленского остается все меньше времени. Солдаты бегут со своих позиций. Массовое дезертирство и отказ подчиняться приказам. Все кончено», — сказал Дотком.

Ранее Ким Дотком высказался о проигрыше Украины, США и НАТО в конфликте с Россией. По словам бизнесмена, политики, втянувшие Запад в конфликт, «заплатят за это» на ближайших выборах.

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      Артём Верейкин
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