Бизнесмен Дотком: время Зеленского подходит к концу из-за дезертирства в ВСУ

Время президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, поскольку солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертируют и массово отказываются воевать. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил немецко-финский бизнесмен и создатель файлообменника MegaUpload Ким Дотком.

Он прокомментировал публикацию издания Pais. В ней указано, что украинские военные массово бегут со своих позиций из-за тяжелой ситуации, а именно из-за нехватки оружия и живой силы.

«У Зеленского остается все меньше времени. Солдаты бегут со своих позиций. Массовое дезертирство и отказ подчиняться приказам. Все кончено», — сказал Дотком.

Ранее Ким Дотком высказался о проигрыше Украины, США и НАТО в конфликте с Россией. По словам бизнесмена, политики, втянувшие Запад в конфликт, «заплатят за это» на ближайших выборах.