В Индии заявили о поиске «альтернативных путей» к миру на Украине

МИД Индии рассказал о поиске «альтернативных путей» к миру на Украине

Индия продолжает искать «альтернативные пути» установления мира на Украине, обсуждая данный вопрос с обеими сторонами конфликта. Об этом на пресс-конференции на саммите БРИКС в Казани заявил замглавы МИД Индии Викрам Мисри.

По его словам, индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал ему о своих контактах с Киевом. Мисри добавил, что Моди сообщил Путину о готовности Дели внести вклад в прекращение огня.

Замглавы МИД также отметил, что индийское посольство продолжает работать над возвращением в страну граждан Индии, вступивших в ряды армии России. «Мы очень надеемся, что все эти лица могут быть освобождены как можно скорее и очень скоро репатриируются в Индию», — заявил дипломат.

Ранее Викрам Мисри рассказал, что Моди проинформировал Путина о своих переговорах на Украине. «Премьер-министр повторил, что диалог и дипломатия являются путем к урегулированию конфликта», — подчеркнули в МИД Индии.