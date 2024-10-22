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21:39, 22 октября 2024Мир

В Индии заявили о поиске «альтернативных путей» к миру на Украине

МИД Индии рассказал о поиске «альтернативных путей» к миру на Украине

Фото: Alexander Demyanchuk / Sputnik / Reuters

Индия продолжает искать «альтернативные пути» установления мира на Украине, обсуждая данный вопрос с обеими сторонами конфликта. Об этом на пресс-конференции на саммите БРИКС в Казани заявил замглавы МИД Индии Викрам Мисри.

По его словам, индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал ему о своих контактах с Киевом. Мисри добавил, что Моди сообщил Путину о готовности Дели внести вклад в прекращение огня.

Замглавы МИД также отметил, что индийское посольство продолжает работать над возвращением в страну граждан Индии, вступивших в ряды армии России. «Мы очень надеемся, что все эти лица могут быть освобождены как можно скорее и очень скоро репатриируются в Индию», — заявил дипломат.

Ранее Викрам Мисри рассказал, что Моди проинформировал Путина о своих переговорах на Украине. «Премьер-министр повторил, что диалог и дипломатия являются путем к урегулированию конфликта», — подчеркнули в МИД Индии.

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      Артём Верейкин
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