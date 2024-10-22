В Кремле поверили заявлениям Грузии о намерении Запада начать конфликт с Россией

Лавров: в Кремле верят в подстрекательство Запада к конфликту Грузии с Россией

В Кремле считают правдивыми заявления властей в Тбилиси о подстрекательстве Запада к конфликту Грузии с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров во время саммита БРИКС в Казани, пишут «Известия».

«Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия с Россией. У меня нет оснований им не доверять», — сказал Лавров.

Министр отреагировал на недавнее заявление основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Он рассказал о призыве одного неназванного высокопоставленного западного чиновника повоевать с Россией несколько дней.