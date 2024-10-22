Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:05, 22 октября 2024Бывший СССР

В Грузии заявили о призыве Запада повоевать с Россией несколько дней

Иванишвили заявил о предложении Грузии повоевать с Россией три-четыре дня

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили рассказал, что высокопоставленный западный чиновник призывал бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили повоевать с Россией в течение нескольких дней, после чего начать партизанское сопротивление. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Имеди».

По мнению выступившего с данным предложением чиновника, грузинские военные смогли бы продержаться три-четыре дня, после чего им бы пришлось сменить тактику ведения военных действий. «Вас три-четыре миллиона. За три-четыре дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем и будете воевать оттуда», — приводит Иванишвили слова западного чиновника.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не дождется открытия партнерами второго фронта против России. При этом он отметил, что страна может рассчитывать «хотя бы на ужесточение торговых санкций».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      У части карт Visa и Mastercard истекут сертификаты безопасности. Чем это грозит россиянам?

      Женщина расправилась с родителями и прятала останки дома четыре года

      Володин анонсировал рассмотрение Думой еще трех инициатив из сферы миграционной политики

      Производители сливочного масла начали останавливать поставки

      Российский военный рассказал о наступательных боях в северо-восточной части Часова Яра

      В Грузии заявили о призыве Запада повоевать с Россией несколько дней

      В российском регионе помутнела река

      Россиянин на борту разбившегося в Судане самолета прислал родственникам видео до крушения

      Звезда OnlyFans пожаловалась на превратившего ее жизнь в ад преследователя

      Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Орловскую область

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше