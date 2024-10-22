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18:47, 22 октября 2024Мир

В Кремле заявили о согласовании общего подхода БРИКС по Украине

Ушаков: общий подход стран БРИКС по Украине согласован

Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Общий подход стран объединения БРИКС по конфликту на Украине, который будет включен в итоговую декларацию саммита, согласован. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Формулировка уже согласована, она не вызывает ни у кого возражений», — сообщил Ушаков.

Помощник президента уточнил, что формулировка является «общей позицией, общим подходом, который удалось согласовать для включения в декларацию».

Ранее Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин сам изъявил желание провести встречи со всеми мировыми лидерами, которые приедут на саммит БРИКС в Казани, проходящий с 22 по 24 октября.

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