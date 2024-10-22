Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:14, 22 октября 2024Бывший СССР

В МИД Украины обиделись на ООН из-за поездок Гутерриша

МИД Украины: участие Гутерриша в саммите БРИКС в Казани вредит репутации ООН

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Генсек Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш отклонил приглашение Киева на мирную конференцию в Швейцарии, однако решил принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани, что вредит репутации ООН. С таким обвинением в адрес главы ООН выступил МИД Украины, заявление которого было опубликовано в социальной сети X.

«Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань (...) Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН», — говорится в сообщении украинского дипведомства.

В начале октября стало известно о намерении генсека ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. По данным организации, он рассчитывает на достижение «важных договоренностей о международном развитии до 2030 года» в ходе саммита.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Маск заявил о возможном обострении на Украине из-за Южной Кореи. Сеул может направить специалистов на помощь Киеву

      Маркетплейсам захотели запретить правило молчаливого согласия

      Появились подробности о пострадавших при жесткой посадке вертолета в российском регионе

      Россиянин изнасиловал 14-летнюю сестру и расправился с ней

      Скульптура девочки с цветами напугала жителей российского города

      Российская журналистка отравилась болотным газом в номере отеля и не выжила

      «Т-Банк» разморозил средства клиентов на 3,5 миллиарда рублей

      Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею невоспитанными собаками

      Обновление Windows сломало Word

      Российский истребитель сопроводил борт Си Цзиньпина около Казани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше