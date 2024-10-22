В МИД Украины обиделись на ООН из-за поездок Гутерриша

МИД Украины: участие Гутерриша в саммите БРИКС в Казани вредит репутации ООН

Генсек Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш отклонил приглашение Киева на мирную конференцию в Швейцарии, однако решил принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани, что вредит репутации ООН. С таким обвинением в адрес главы ООН выступил МИД Украины, заявление которого было опубликовано в социальной сети X.

«Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань (...) Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН», — говорится в сообщении украинского дипведомства.

В начале октября стало известно о намерении генсека ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани, который пройдет с 22 по 24 октября. По данным организации, он рассчитывает на достижение «важных договоренностей о международном развитии до 2030 года» в ходе саммита.