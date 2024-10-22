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21:38, 22 октября 2024Мир

В Польше допустили высылку посла России из страны

Глава МИД Польши Сикорский допустил высылку посла России из страны

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

Польша может выслать посла России Сергея Андреева из страны. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

Он отметил, что Варшава допускает такую возможность. «До этого еще не дошло, но если диверсионные акты будут продолжаться, то этого нельзя исключить», — сказал глава МИД. По его мнению, в таком случае Россия примет аналогичное решение.

Ранее Сикорский сообщил, что отозвал согласие на работу генерального консульства РФ в городе Познань. По его словам, персонал генконсульства будет признан нежелательными лицами на территории страны. Такой шаг министр объяснил «попытками диверсий» со стороны России.

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      Марина Совина
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