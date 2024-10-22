Польша решила закрыть консульство России в Познани

МИД Польши отозвал согласие на работу генконсульства России в Познани

Министерство иностранных дел (МИД) Польши отозвало согласие на работу генерального консульства России в городе Познань. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, передает Reuters.

«Я принял решение отозвать согласие на функционирование консульства Российской Федерации в Познани», — заявил глава польского МИД.

По его словам, персонал генконсульства будет признан нежелательными лицами на территории страны. Сикорский добавил, что причиной для такого решения стали якобы «попытки диверсий» со стороны России.

В мае в Польше были арестованы девять человек по подозрению в причастности к диверсиям, которые якобы были совершены по заказу России.