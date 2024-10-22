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19:07, 22 октября 2024Россия

В России предложили выдавать жилье детям участников СВО для их «патриотического настроя»

Глава Приморья захотел выдавать жилье детям бойцов СВО для повышения патриотизма
Олег Кожемяко

Олег Кожемяко. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава Приморского края Олег Кожемяко предложил выдавать жилье детям участников специальной военной операции (СВО) для их «патриотического настроя». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кожемяко отметил, что в регионе образовался «некоторый перекос» и много внимания уделяется «асоциальным семьям».

«Чем хуже социально семья, тем лучше будет ребенку, а вот человек, который отдал жизнь за Родину или стал там инвалидом первой группы, его ребенок остается почему-то без жилья», — заявил российский губернатор.

По его словам, для семей военнослужащих в регионе действует льготная ипотека. При этом губернатор считает необходимым именно выдавать жилье детям участников СВО.

«Нужно, чтобы ребенок понимал: да, отец совершил подвиг, но благодаря его подвигу у меня есть квартира, я живу. Это делает детей патриотически настроенными», — заключил Кожемяко.

Ранее Минобороны предложило расширить список тех, кому можно присвоить статус ветеранов. В частности, речь идет о добровольцах, которые принимали участие в отражении вооруженного вторжения на территорию России.

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      Елена Торубарова
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