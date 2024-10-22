В России предложили выдавать жилье детям участников СВО для их «патриотического настроя»

Глава Приморья захотел выдавать жилье детям бойцов СВО для повышения патриотизма

Глава Приморского края Олег Кожемяко предложил выдавать жилье детям участников специальной военной операции (СВО) для их «патриотического настроя». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кожемяко отметил, что в регионе образовался «некоторый перекос» и много внимания уделяется «асоциальным семьям».

«Чем хуже социально семья, тем лучше будет ребенку, а вот человек, который отдал жизнь за Родину или стал там инвалидом первой группы, его ребенок остается почему-то без жилья», — заявил российский губернатор.

По его словам, для семей военнослужащих в регионе действует льготная ипотека. При этом губернатор считает необходимым именно выдавать жилье детям участников СВО.

«Нужно, чтобы ребенок понимал: да, отец совершил подвиг, но благодаря его подвигу у меня есть квартира, я живу. Это делает детей патриотически настроенными», — заключил Кожемяко.

Ранее Минобороны предложило расширить список тех, кому можно присвоить статус ветеранов. В частности, речь идет о добровольцах, которые принимали участие в отражении вооруженного вторжения на территорию России.