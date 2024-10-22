В России раскрыли детали договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

В договоре о гарантиях безопасности с Минском есть шаги при угрозе суверенитету

В договоре о гарантиях безопасности с Белоруссией есть шаги при угрозе суверенитету одной из стран. Детали раскрыл посол России в Минске Борис Грызлов, передает РИА Новости.

«Он предусматривает, в том числе, порядок действий сторон в условиях возникновения реальной угрозы суверенитету одного или обоих наших государств», — пояснил он, добавив, что внешние границы Союзного государства представляют собой единое оборонное пространство.

В документ также включены положения, связанные с размещением тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, отметил Грызлов. Оно является инструментом военного сдерживания и предупреждает провокации со стороны западных оппонентов. В договоре присутствуют и нововведения, озвученные президентом России Владимиром Путиным 25 сентября, когда речь шла об изменении ядерной доктрины.

Посол уточнил, что совместно с Минском ведется работа по созданию новой концепции безопасности Союзного государства, в которой будет дана оценка изменениям геополитической ситуации. Обновление обусловлено нарастанием глобальной и региональной нестабильности, а также усилиями стратегических противников по нанесению ущерба двум союзническим государствам.

В августе Грызлов обсудил с главой МИД Белоруссии Максимом Рыженковым планы подписания договора о безопасности.

