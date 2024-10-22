В России учительница провела урок с посудой на голове и рассказала про макаронного монстра

В Подмосковье учительница с дуршлагом на голове рассказала детям про монстра

В подмосковных Химках учительница пришла на урок с дуршлагом на голове и рассказала детям про макаронного монстра. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ученики рассказали, что преподавательница русского языка с посудой на голове провела урок. Во время занятия она рассказала, что верит в пастафарианство, и поведала о Летающем макаронном монстре.

Родители школьников выразили возмущение, из-за чего учительница попала к директору. В разговоре с ним женщина сравнила дуршлаг с хиджабом и крестиком.

Отмечается, что до этого жалоб от учеников на преподавательницу не было.

Пастафарианство, или культ Летающего макаронного монстра, существует с 2005 года. Его создал американец Бобби Хендерсон в знак протеста против преподавания концепции креационизма (божественного происхождения мира) в американских школах. Одним из атрибутов правоверного пастафарианца является дуршлаг на голове.

Пастафарианство официально признано религией в Новой Зеландии, священнослужители культа вправе заключать религиозные браки. В 2016 году Минюст России отказался регистрировать пастафарианскую церковь.