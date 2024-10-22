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17:33, 22 октября 2024Россия

В российском городе в школьных туалетах установили камеры для борьбы с курением

В Перми в школьных туалетах установили камеры для борьбы с курением

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Перми в школьном туалете установили камеры для борьбы с курением. Видеонаблюдение появилось в нескольких образовательных учреждениях города, пишет РБК.

Камеры установили, в частности, над входами в уборные и над писсуарами.

В департаменте образования региона подтвердили, что камеры действительно установили в трех школах города — №№42, 116 и 77. Чиновники заверили, что камеры направлены исключительно на двери, а туалетные кабинки в кадр не попадают.

«Это требуется, чтобы контролировать нормы поведения в школах и следить за тем, курят ли дети, в том числе электронные сигареты», — прокомментировали в департаменте образования.

Ранее в Екатеринбурге в гимназии №13 установили прозрачные двери в туалетах. Решение также объяснили борьбой с курением.

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      Елена Торубарова
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