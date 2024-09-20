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16:55, 20 сентября 2024Россия

В российской гимназии установили прозрачные двери в туалетах для борьбы с курением

В Екатеринбурге в гимназии установили прозрачные двери в туалетах

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

В Екатеринбурге в гимназии №13 установили прозрачные двери в туалетах. Об этом стало известно из публикации в Telegram-канале Ural Mash.

По данным канала, решение приняли якобы «для борьбы с курением» и прочими нарушениями, которые могут происходить за закрытыми дверьми.

Однако такая инициатива вызвала негативную реакцию. В частности, как утверждает канал, некоторые школьники выразили недовольство, так как их оставили без личного пространства.

Подобные ситуации нередко возникают в российских школах. Так, в начале сентября сообщалось, что в селе Миловка в Башкирии в туалете школы установили камеры видеонаблюдения. Родители заявили, что дети боятся ходить в туалет в образовательном учреждении и «терпят до дома». Решение объяснили необходимостью «следить за порядком».

В начале 2024 года стало известно, что прозрачные двери в туалете установили в школе Братска Иркутской области. Директор образовательного учреждения Екатерина Власова объяснила, что до ремонта в туалете школы выломали дверь, а также там регулярно что-то ломалось из-за детей, которые плохо себя вели.

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      Елена Торубарова
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