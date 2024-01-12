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15:54, 12 января 2024Россия

В туалетах российской школы установили прозрачные двери

В Братске в туалетах школы № 41 установили прозрачные двери

Фото: Ian Kirkland / Unsplash

В Братске в туалетах школы №41 установили прозрачные двери. Об этом сообщил «Подъем».

По словам директора школы Екатерины Власовой, до ремонта в туалете школы выломали дверь. Помимо этого, там регулярно что-то ломалось из-за детей, которые плохо себя вели.

«Это не специально, не чтобы кого-то там наказать. Просто вынужденная мера. Должны же стоять перегородки с дверьми в туалетах. Это же не то что в коридоре, на всеобщем обозрении, и все ходят и любуются», — сказала она

Руководитель школы добавила, что двери установили в конце декабря, потому что нужно было поставить хотя бы что-то. В скором времени двери поменяют, заверила она. При этом, по словам родителей, такие двери стояли в образовательном учреждении еще в прошлом учебном году.

Ранее в городе Большой Камень в Приморском крае родители пожаловались, что в одной из школ установили камеры видеонаблюдения в туалетах. Как объяснило руководство школы, установленные камеры являются обзорными и не достают до кабинок. Их установили, чтобы следить за имуществом и выявлять тех, кто курит и дерется в уборной.

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      Анастасия Шейкина
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