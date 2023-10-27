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08:40, 27 октября 2023Россия

Родители пожаловались на установленные камеры в туалете российской школы

Mash: в туалетах приморской школы в Большом Камне установили камеры

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В городе Большой Камень в Приморском крае родители пожаловались, что в одной из школ установили камеры видеонаблюдения в туалетах. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В сети появились кадры, на которых показаны камеры, установленные на потолке в уборной для девочек. В туалете также есть вывеска, которая предупреждает о ведущейся видеозаписи.

Впоследствии стало известно, что камеры в российском образовательном учреждении установили после того, как открыли новый корпус. Как объяснило руководство школы, установленные камеры являются обзорными и не достают до кабинок. Их установили, чтобы следить за имуществом и вычислять тех, кто курит и дерется в уборной.

Ранее в одной из школ Красноярского края учительскую перенесли в бывший туалет. Кабинет был оборудован в уборной, потому что часть школы признана аварийной и места в ней мало.

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      Анастасия Шейкина
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