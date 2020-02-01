В российской школе учительскую перенесли в туалет

В одной из школ Красноярского края учительскую перенесли в бывший туалет. Видео опубликовал пользователь Twitter Vitalon.

По его словам, кабинет был оборудован в уборной, потому что часть школы признана аварийной и места в ней мало.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», губернатор края Александр Усс осведомлен о проблеме. «По поручению губернатора края разрабатывается проектно-сметная документация, в которой будет отражен весь необходимый объем ремонтных работ», — рассказали в его пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в школе Красноярского края школьники выбили сверстнику глаз молотком после того, как он пошел искать наркотики в школьном туалете по поручению учителей. В тот день мальчик дежурил и заметил, что старшеклассники курят в туалете. Когда он сообщил об этом учителям, те сказали, что если он найдет там наркотики, то будет «хорошим мальчиком».

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