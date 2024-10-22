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10:09, 22 октября 2024Силовые структуры

В российском регионе силовики провели обыск в офисе финансовой пирамиды

В Тюмени силовики пресекли деятельность финансовой пирамиды Bavarsis

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В Тюмени сотрудники МВД России при поддержке Росгвардии пресекли деятельность организации, работавшей по принципу финансовой пирамиды Bavarsis. Об этом «Ленте.ру» сообщили пресс-службе МВД России.

Силовики провели обыск в офисе финансовой пирамиды Bavarsis, расположенном на улице 50 лет Октября. В результате обыска они обнаружили и изъяли финансовые документы и электронные носители. Организаторы пирамиды объявлены в розыск.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). Кроме того, полицейские допросили четырех сотрудников офиса.

По данным правоохранителей, неустановленные лица создали компанию для привлечения денежных средств граждан под предлогом их инвестирования в сферу сетевого маркетинга. Также организаторы планировали получить прибыль от доходов от вложений в криптовалюту. Сотрудники компании работали преимущественно с пожилыми людьми. Они рассказывали им о различных программах с соответствующими процентными ставками и обещали крупную прибыль.

Сначала компания выплачивала вкладчикам деньги за счет средств, поступивших от новых клиентов, но в определенный момент платежи прекратились. Предполагается, что пострадавшие есть не только в Тюмени и Тюменской области, но и в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Так, 58-летняя жительница ХМАО написала заявление о том, что лишилась своих сбережений на сумму 250 тысяч рублей после того, как вложилась в некий интернет-проект.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил к срокам от 8 до 12 лет лишения свободы троих создателей финансовой пирамиды за хищение у 153 вкладчиков 214 миллионов рублей.

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      Анна Габай
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