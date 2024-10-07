Создатели финансовой пирамиды получили до 12 лет за обман россиян на 214 миллионов рублей

В Москве суд приговорил к срокам от восьми до 12 лет лишения свободы троих создателей финансовой пирамиды за хищение у 153 вкладчиков 214 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.
Подсудимых признали виновными по статье 159 («Мошенничество») УК РФ: 40-летнего Максима Омельченко осудили к 12 годам, 50-летнюю Людмилу Голубеву — к девяти годам, 46-летнюю Елену Сон — к восьми годам колонии общего режима.
По данным суда, сообщники создали структуру, которая должна была управлять денежными средствами вкладчиков и приносить им доход от 15 до 22 процентов в месяц. Фактически все выплаты, которые получали инвесторы, происходили за счет новых участников.
Ранее сообщалось, что аферист похитил 71 миллион рублей через криптопирамиду у 42 россиян.