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16:29, 22 октября 2024Мир

В Судане заявили о найденных «черных ящиках» сбитого Ил-76

Суданская группировка СБР заявила о найденных «черных ящиках» сбитого Ил-76

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Суданская военизированная группировка «Силы быстрого реагирования» (СБР) обнаружила «черные ящики» сбитого грузового самолета Ил-76 и обнародует их данные. Об этом РИА Новости заявил советник командующего СБР Аль-Баша Табик.

«Мы извлечем всю информацию о самолете — из какого аэропорта он отправлялся, откуда он прибыл и обо всех двигателях и операциях», — заявил представитель СБР.

Табик сообщил, что формирования СБР смогли найти «черные ящики» Ил-76 в районе места крушения самолета. Советник командующего группировки подчеркнул, что организация обнародует данные «черных ящиков» после расшифровки, которая требует технических процедур и обращения к экспертам.

Ранее стала известна личность находившегося на борту сбитого в Судане Ил-76 россиянина. На борту транспортного самолета находился гражданин России Антон Селиванец, его родственники подтвердили информацию.

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      Виктория Кондратьева
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