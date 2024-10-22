Раскрыта личность находившегося на борту сбитого в Судане Ил-76 россиянина

В сбитом в Судане Ил-76 был россиянин Антон Селиванец, он снял видео до крушения

В сбитом в Судане Ил-76 находился россиянин Антон Селиванец. Об этом рассказали RT его родственники.

Близкие мужчины сообщили, что за несколько часов до крушения самолета он прислал видео, снятое на высоте 8,5 тысячи метров.

box#2979800

«Неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца», — рассказал брат погибшего.

Ранее сообщалось, что в Судане сбили самолет, на борту которого могли находиться россияне. Ролик с падением самолета и кадры последствий авиакатастрофы опубликовал Telegram-канал Mash.

Посольство России в Судане прокомментировало заявление военизированной организации «Силы быстрого реагирования» об ударе по самолету с гражданами России на борту. В дипмиссии заверили, что принимают все необходимые меры для уточнения обстоятельств инцидента.