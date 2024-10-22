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09:05, 22 октября 2024Мир

В Японии признали рост влияния БРИКС в мире

Японский депутат Судзуки: мировое развитие идет в сторону G20 с центром в БРИКС

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Развитие мировой экономики идет в сторону роста влияния стран «Большой двадцатки» (G20), где ключевую роль играет БРИКС и входящая в нее Россия. Об этом РИА Новости сообщил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

«Внутри двадцатки влияние БРИКС, центром которого является Россия, дальше будет еще больше крепнуть. Англосаксонское мышление Америки, Великобритании с поиском врага, зацикленное на себе — уже не проходит», — сказал парламентарий.

По словам Судзуки, проведение саммита БРИКС в Казани в 2024 году также символизирует силу России и ее стабильность.

Ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Западу следует перестать видеть в государствах БРИКС «экзистенциальную угрозу».

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      Виктория Кондратьева
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