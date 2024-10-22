Политик Филиппо призвал Запад к диалогу с БРИКС, если он не хочет погибнуть

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западным странам следует перестать видеть в государствах БРИКС «экзистенциальную угрозу». Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Филиппо подчеркнул, что создание БРИКС ведет за собой изменение миропорядка и фундаментальное оспаривание империализма США. По его мнению, если западные страны не наладят диалог с объединением, им суждено погибнуть.

«Вопрос сегодня в том, готовы ли мы погибнуть в угоду американскому империализму, или мы перестанем видеть БРИКС как экзистенциальную угрозу и увидим в нем шанс нашего будущего развития», — призвал политик.

Ранее в Казани заявили о стопроцентной готовности к саммиту БРИКС. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин. По его словам, последние месяцы Казань жила «с ощущением высочайшей ответственности», поскольку по ней гости и участники саммита БРИКС будут судить о современной России.