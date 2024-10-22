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15:18, 22 октября 2024Экономика

В России попросили вернуть метанол в «незамерзайку»

НАС попросил правительство России разрешить выпуск «незамерзайки» с метанолом

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в правительство с просьбой разрешить производство и продажу незамерзающей стеклоомывающей жидкости, так называемой «незамерзайки», на основе ядовитого метанола. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале организации.

Вице-президент НАС Антон Шапарин в комментарии Autonews объяснил, что действующий запрет вредит всем — и власти, и автовладельцам. При этом вводили его в принципиально другой ситуации, когда и государство, и инструменты контроля были другими.

По его словам, запрет тотально не исполняется, и вся страна пользуется именно жидкостями с метанолом, произведенными нелегально. Во-первых, изопропиловая жидкость, которая разрешена к применению, замерзает и превращается в снег на лобовом стекле, а во-вторых, находиться в машине, где она используется, невозможно.

Несмотря на это случаев отравления метанолом в России почти нет, потому что количество людей, пытающихся выпить «незамерзайку», уменьшилось «драматически».

В конце концов, указал Шапарин, решить проблему с метанолом можно гораздо проще. Добавление в «незамерзайку» денатурирующей жидкости сделает невозможным употребление ее внутрь, потому что человека немедленно вырвет. «Человека сразу рвет. Точка. Вопрос вообще снимается», — заключил он.

Ранее издание Mash предупредило, что зимняя стеклоомывающая жидкость к наступлению холодов подорожает в два раза по сравнению с прошлым годом. Уже сейчас канистра обойдется в тысячу рублей, хотя год назад такой же объем можно было купить за 600 рублей.

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      Платон Щукин
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