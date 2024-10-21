Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:19, 21 октября 2024Экономика

Россиян предупредили о росте цен на незамерзайку

Mash: цена канистры незамерзайки в России к зиме вырастет в два раза

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Зимняя стеклоомывающая жидкость, так называемая незамерзайка, к наступлению холодов подорожает в два раза по сравнению с прошлым годом. Уже сейчас канистра обойдется в тысячу рублей (годом ранее — 600 рублей), но к зиме она станет еще дороже, предупреждает Mash.

Руководитель Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин объяснил рост стоимости запретом на использование для производства метанола. Абсолютизированный изопропиловый спирт безопасен, но стоит дороже ядовитой жидкости.

По словам эксперта, поводом для такого решения стали случаи отравления незамерзайкой, некоторые пользователи начали употреблять ее внутрь. Однако люди жалуются на новую формулу — помимо высокой цены, она замерзает и плохо пахнет.

Также Шапарин напомнил, что дороговизна официального продукта приводит к росту объемов нелегальной незамерзайки, которая делается как раз из метанола и продается на улице. При этом никаких сертификатов безопасности у нее нет.

Ранее полиция обнаружила в Тульской области цех по производству стеклоомывающей жидкости с метанолом и склад с продукцией. Возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Основные силы американских наемников вывели из Курской области в первую неделю боев. Это объяснили «провалом блицкрига»

      Российский «Аллигатор» сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области и попал на видео

      В российском регионе мигрантам захотели запретить работать в общественном транспорте

      Пленный ВСУ рассказал об уничтожении его взвода под Угледаром

      Внучка Элвиса Пресли рассказала о наркозависимости его дочери

      На «Госуслугах» запустили новый сервис

      Китай сочли неспособным оживить экономику

      Двое рыбаков сообща вытащили из воды 120-килограммового сома

      В ЕС обсудят отправку миротворцев на Украину

      В России оценили возможность появления европейских миротворцев на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше