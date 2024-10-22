Проверено влияние витамина D на здоровье сердца

В США проверили влияние витамина D на здоровье сердца

Исследователи Медицинского центра Beth Israel Deaconess (BIDMC) в США проверили, влияет ли прием витамина D на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей с его дефицитом. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Preventative Cardiology.

Целью работы был анализ воздействия витамина D на два различных белка, являющихся маркерами повреждения сердца. Предыдущие наблюдения показывали связь между низким уровнем витамина D и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование было проведено по методу двойного слепого рандомизированного тестирования. Участники были распределены по четырем группам, получающим различные дозы витамина D3 (от 200 до 4000 стандартных единиц в день). Определение маркеров сердечно-сосудистых заболеваний проводилось на начальном этапе и повторно через три, 12 и 24 месяца, чтобы определить возможные изменения.

Анализ показал, что более низкие уровни витамина D действительно коррелируют с повышением уровня одного из маркеров сердечно-сосудистых заболеваний. Однако прием витамина D не приводил к снижению этих показателей в течение двух лет, независимо от дозы.

Авторы исследования отмечают, что добавление витамина D не имеет эффекта на маркеры сердечно-сосудистых заболеваний, что подтверждает нецелесообразность использования витамина D для профилактики таких заболеваний.