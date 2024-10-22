Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:50, 22 октября 2024Наука и техника

Проверено влияние витамина D на здоровье сердца

В США проверили влияние витамина D на здоровье сердца

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Исследователи Медицинского центра Beth Israel Deaconess (BIDMC) в США проверили, влияет ли прием витамина D на снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей с его дефицитом. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Preventative Cardiology.

Целью работы был анализ воздействия витамина D на два различных белка, являющихся маркерами повреждения сердца. Предыдущие наблюдения показывали связь между низким уровнем витамина D и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование было проведено по методу двойного слепого рандомизированного тестирования. Участники были распределены по четырем группам, получающим различные дозы витамина D3 (от 200 до 4000 стандартных единиц в день). Определение маркеров сердечно-сосудистых заболеваний проводилось на начальном этапе и повторно через три, 12 и 24 месяца, чтобы определить возможные изменения.

Анализ показал, что более низкие уровни витамина D действительно коррелируют с повышением уровня одного из маркеров сердечно-сосудистых заболеваний. Однако прием витамина D не приводил к снижению этих показателей в течение двух лет, независимо от дозы.

Авторы исследования отмечают, что добавление витамина D не имеет эффекта на маркеры сердечно-сосудистых заболеваний, что подтверждает нецелесообразность использования витамина D для профилактики таких заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Скоро не будет людей». Солдаты ВСУ массово дезертируют, одна из бригад подняла мятеж

      ФСБ установила причастность жителя Крыма к агентурной работе на СБУ

      Вдова Шатунова захотела зарегистрировать товарный знак «Ласковый май»

      В Колумбии поймали «крестного отца» итальянской мафии при помощи бильярдного стола

      Раскрыты подробности о возможном исполнителе покушения на помощника депутата Алихаджиева

      Российскую певицу наказали за употребление наркотиков

      В России ухудшили прогноз сбора масличных культур

      Проверено влияние витамина D на здоровье сердца

      Россиян призвали готовить дачу к первым снегопадам

      ФСБ задержала украинского поджигателя на железной дороге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше