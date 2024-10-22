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11:43, 22 октября 2024Экономика

Аргентина отказалась от мешающей людям налоговой службы

Власти Аргентины объяснили ликвидацию налоговой службы борьбой за свободу людей

Фото: Pedro Lazaro Fernandez / Reuters

Правительство Аргентины ликвидировало исполнявшее функцию налоговой службы Федеральное управление государственных доходов (AFIP), его заменило Агентство по сборам и таможенному контролю. Об этом сообщает Buenos Aires Times.

Изменения позволят на треть сократить число задействованных в процессе сотрудников. Реформу власти республики объяснили борьбой против ограничения свободы, потому что AFIP мешало хорошим людям распоряжаться своими деньгами.

Представитель аргентинского президента Мануэль Адорни подчеркнул, что собственность каждого аргентинца должна принадлежать только ему и никому другому. «Ни одному государственному бюрократу не должно быть делегировано право указывать аргентинцу, что делать с его или ее собственностью», — подчеркнул чиновник.

Ликвидированное ведомство, по его словам, исполняло функции политической организации, занималось «аморальным» преследованием граждан и отвечало за излишнюю бюрократию, препятствовавшую экономической и коммерческой свободе аргентинцев. Массовое увольнение сотрудников AFIP позволит экономить в год около 6,5 миллиона долларов. Новое агентство станет преемником AFIP в сферах надзора за сбором налогов и таможенного мониторинга.

Президент Хавьер Милей пришел к власти в Аргентине в конце 2023 года. Фоном для избрания независимого кандидата, называющего себя либертарианцем, стал затяжной экономический кризис и сопровождавшая его инфляция в сотни процентов за год.

Добиться результатов в борьбе с ней политику пока не удается. В августе рост цен в годовом выражении достиг 236,7 процента.

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      Платон Щукин
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