Рост цен в Аргентине вновь начал ускоряться

Цены выросли в Аргентине за год на 236,7 %

Цены в Аргентине выросли за год почти в 3,5 раза (на 236,7 процента) — в августе темпы их роста вновь ускорились, составив 4,2 процента против июльских 4 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что с начала года накопленная инфляция в переживающей затяжной экономический кризис стране составила почти 95 процентов.

По итогам 2023 года рост цен в Аргентине достиг 211,4 процента, что стало худшим более чем за 30 лет результатом. Команде пришедшего к власти в конце 2023 года президента-либертарианца Хавьера Милея пока не удалось добиться улучшений.

Возглавив страну на фоне глубокого бюджетного дефицита, он сразу пообещал сократить расходы и сбалансировать госфинансы. В своей первой речи в качестве главы государства Милей охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. За такими заявлениями последовало подписание чрезвычайного указа о проведении более 300 реформ по либерализации экономики, подразумевающих в том числе двукратное снижение числа министерств, сокращение энергетических и транспортных субсидий, а также заморозку всех инфраструктурных проектов и резкое сокращение финансирования целых отраслей экономики.

В результате этих мер в первом квартале 2024 года в Аргентине выросли уровни бедности (с 49,5 до 55 процента) и безработицы (с 5,7 до 7,7 процента). После того, как обе палаты парламента страны приняли законопроект, предполагавший повышение пенсий примерно на 7 процентов, Милей наложил на него вето, пояснив, что на реализацию предложения невозможно выделить финансирование. В среду, 11 сентября, депутаты при голосовании не смогли набрать две трети голосов, необходимые для преодоления решения президента.