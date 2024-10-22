Во Франции потребовали как можно скорее прекратить финансирование Украины

Филиппо: Франция должна как можно скорее прекратить финансирование Украины

Франция должна как можно скорее прекратить финансирование Украины и выйти из Европейского союза (ЕС). Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Frexit (выход Франции из ЕС — прим. «Ленты.ру») и полное прекращение финансирования Украины как можно скорее!» — высказался политик.

Филиппо потребовал прекратить поддержку Киева после одобрения Европарламентом кредита Украине размером в 35 миллиардов долларов. Политик назвал воровством решение обеспечить часть средств за счет доходов с замороженных российских активов. Он добавил, что идут на такие меры для разжигания войны и поддержания коррупции.

Ранее Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении Украине кредита на 35 миллиардов евро под доходы от российских активов. Кредит будет доступен к концу 2024 года.