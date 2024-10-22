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13:05, 22 октября 2024Мир

Во Франции прошла акция «Россия мне не враг»

Французская организация SOS Donbass провела акцию «Россия мне не враг»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Французская организация SOS Donbass провела акцию «Россия мне не враг» в Италии и нескольких городах Франции. Об этом активисты сообщили в Telegram.

«В сентябре и октябре мы развесили плакаты с нашим посланием в ряде городов страны, в том числе в Париже, Лионе, Нанте, Тарбе и даже на Корсике», — указали в SOS Donbass.

Вышедшие на митинги развернули плакаты с изображенным рукопожатием, российским и французским флагами, а также надписями на французском языке «Россия мне не враг». На итальянской Корсике активисты вынесли транспаранты с изображенным флагом острова и той же надписью на корсиканском языке.

В феврале SOS Donbass провела панихиду и «белый марш» в память о детях Донбасса. Как заявили организаторы, мероприятие приурочено ко второй годовщине специальной военной операции (СВО).

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      Виктория Кондратьева
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