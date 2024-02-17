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21:27, 17 февраля 2024Мир

В Париже прошла акция памяти о детях Донбасса

В Париже прошла акция памяти о погибших с 2014 года детях в Донбассе

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Панихида и «белый марш» в память о детях, погибших в Донбассе в результате украинских обстрелов с 2014 года, прошли в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила соорганизатор акции, глава благотворительной ассоциации SOS Donbass Анна Новикова, мероприятие приурочено к второй годовщине специальной военной операции (СВО).

«Хотя эта акция называется "В память о детях Донбасса", мы, конечно же, не разделяем жертв этого конфликта, который спровоцировали не русские, и мы переживаем о судьбе всех детей», — подчеркнула она.

Панихида прошла в Свято-Троицком кафедральном соборе на набережной Бранли, после нее участники прошли маршем через Марсово поле до здания вещательной группы Radio France. Перед фасадом на флагштоках размещены флаги Франции и Украины, а также России, Донецкой народной республики (ДНР), Болгарии и ряда французских регионов. Манифестанты развернули транспарант с портретами погибших детей и призвали объективно освещать украинский конфликт.

Ранее польские фермеры запустили петарды в офис Еврокомиссии (ЕК) в городе Вроцлаве и забросали его яйцами. Фермеры в ближайшее время планируют организовать блокаду всех переходов на границе Польши и Украины и провести другую крупную акцию протеста в Варшаве 20 февраля.

Подобные выступления фермеров проходят по всей Европе. Участники протестов недовольны мерами Европейского союза по борьбе с изменениями климата и дешевыми поставками сельскохозяйственной продукции с Украины.

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      Марина Совина
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